In anteprima il video di "Cannonball" del cantautore romano Taoma

Milano, 11 lug. (askanews) - In anteprima il video di "Cannonball" di Taoma, singolo contenuto nell'Ep d'esordio del musicista e cantautore romano dal titolo "Estremo".

In "Cannonball", Taoma sperimenta con un equilibrato mix di melodie ricche di soul e sonorità R&B, fondendo elementi classici e contemporanei a un songwriting ricercato che non dimentica la vocazione pop. Per la direzione e produzione del video, Taoma ha collaborato con Andrea "Jako" Giacomini, in arte Vonjako, pluripremiato regista e fotografo di Los Angeles:

"Il video di Cannonball è il primo ad essere nato interamente da una mia idea. A Novembre dell'anno scorso ho telefonato a Vonjako per dirgli che volevo fare un salto nel vuoto e tentare di realizzare qualcosa di nuovo che non avevo mai fatto prima. Crea, location, costumi, storia, spostamenti e cibo, ho organizzato tutto io. Praticamente mi sono calato nel ruolo di produttore cinematografico. Girare questo video mi ha fatto capire tante cose su me stesso e quello che voglio fare in futuro, come voglio lavorare e soprattutto cosa sono in grado di fare. Come dico sempre, è solo l'inizio! Però questo è davvero una buona partenza e sono fiero del lavoro che abbiamo fatto."

"Cannonball" è una presa di potenza e una confessione, una manifestazione di completa onestà e di fede, perché l'universo ama tutti i suoi figli, anche quelli che sono extraterrestri in mezzo agli umani, e soprattutto premia gli audaci.

È una dedica a chi si sente fuori luogo, a chi viene criticato perché non rientra nella norma, a chi desidera una rinascita pur sapendo che questa comporta una morte o una metamorfosi, ma soprattutto a chi vorrebbe avere il tempo di rivivere tutto infinite volte.

Taoma è il progetto di Tommaso Gimignani, musicista e cantautore romano classe '93. Figlio d'arte, suo padre è l'attore Alberto Gimignani e sua madre l'attrice e documentarista Barbara Cupisti: nasce e cresce in un ambiente creativo e stimolante, tra musica, teatro e cinema, libero di sperimentare e approfondire le sue passioni.