In anteprima il video di "Altalene", nuovo singolo di Lor3n

Milano, 21 dic. (askanews) - In anteprima il video di "Altalene", il nuovo singolo inedito di Lor3n, produzione artistica e arrangiamenti di Diego Calvetti, già in radio e disponibile in digitale dallo stesso giorno (Musica è / The Orchard).

"Altalene" è un brano nostalgico, pieno di immagini che cerca di trasportarci in un mondo fatto di ricordi. Ricordi che fanno sorridere ma anche pensare. Un vero e proprio viaggio accompagnato da una musica leggera e sentimentale.

"Con questo brano rifletto su una relazione passata e quando dico 'non mi pensi più', percepisco una profonda perdita di connessione e i 'nostri grandi sogni' sembrano svaniti. Le 'altalene' che menziono - racconta Lor3n - simboleggiano i momenti di euforia e tristezza che hanno caratterizzato quel legame, rappresentando l'instabilità emotiva e la natura ciclica delle relazioni, dove si alternano gioia e dolore. Ammetto di avere difficoltà a lasciare andare l'altra persona, come dico quando affermo 'non so dire di no', anche se ora è con qualcun altro. Ma occorre accettarlo. Questa situazione mette in luce la mia vulnerabilità e la dipendenza emotiva che sento, un peso difficile da gestire. Nei piccoli dettagli quotidiani, come quando 'affoghi il caffè dentro al latte' o 'perdi di tutto nella giacca', trovo un modo per rendere il racconto più intimo e reale. Queste scene di vita parlano a tutti noi e suscitano riconoscimento. Nonostante il dolore, riconosco anche la bellezza dei momenti passati. C'è in me un mix di desiderio, rifiuto e accettazione, mentre rifletto su come le relazioni possono cambiare col tempo, portandomi a una profonda introspezione personale."

Il video diretto da Paranoids, direttore della fotografia Cesare Maria Solito, racconta la storia di due innamorati che dopo anni di lontananza si ritrovano in un luogo che li lega al passato. Le emozioni si alternano tra gioia e malinconia, con momenti di ilarità e discussioni che fanno riaffiorare ricordi dolorosi. L'intensità dei sentimenti cresce man mano che si confrontano, ma alla fine la loro connessione si rafforza dimostrando che l'amore riesce sempre a superare le sfide. Un finale toccante lascia uno spazio di speranza per il futuro, tra alti e bassi.

Lor3n, all'anagrafe Lorenzo Iavagnilio, nasce ad Isernia, piccola provincia del Molise, il 22 settembre 2001.