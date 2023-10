In anteprima il video del nuovo singolo di Sicky "Atlantide"

Milano, 9 ott. (askanews) - In anteprima il video del nuovo singolo del rapper veneziano Sicky "Atlantide" (https://ada.lnk.to/atlantide distribuito da ADA Music Italy), il nuovo brano con cui il rapper veneziano Sicky è pronto a riemergere dai propri abissi interiori, unendo un sound dal ritmo reggaeton e spensierato a un testo che racconta con leggerezza i problemi d'ansia e di socializzazione affrontati dall'artista durante gran parte del suo difficile vissuto.

L'artista ha deciso di raccontare le sue insicurezze derivanti da traumi vissuti da ragazzino a causa del difficile rapporto con il padre, con le istituzioni e dalle forme di bullismo subite dai coetanei. Tutte queste sensazioni sono racchiuse in un brano che alterna una strofa più melodica ad una con una base meno ritmata ma fortemente incisiva nel testo, intervallate da un ritornello più spensierato.

""Atlantide" sono io, sei tu o chiunque altro si sia ritrovato in caduta libera verso l'ignoto - racconta Sicky - "Atlantide" è la forza di chi non si è arreso e ha continuato a lottare per i propri sogni, anche quando i sogni a volte, sembrano diventare incubi. "Atlantide" è la rivincita di chi ha sempre perso".

Il video di "Atlantide", così come il testo del brano, vuole trasmettere un'idea di abbandono e la successiva rinascita. Con questo intento sono state scelte come location il paese abbandonato di Consonno (LC) per simboleggiare l'abisso e la cittadina di Como, con la sua bellezza e le sue luci, per mostrare la meraviglia del mondo una volta riemersi.

Anche il blu e il rosso dell'outfit (Quinta Avenida Atelier) di Sicky, dei fumogeni e dei fuochi d'artificio giocano sulla simbologia dei due colori: il blu indica il colore del mare e il freddo dell'abisso, mentre il rosso evoca la passione e il fuoco di chi insegue i propri sogni senza mollare.

Inoltre, nel videoclip si è voluto dare grande valore all'arte di strada tramite la presenza del giovane writer Adam.ztk.

Al video hanno contribuito le ballerine Noemi Migliore, due volte campionessa del mondo del "Latin Show", e Vanessa Bianchi, una giovane ballerina di Hip-Hop e reggaeton.

Le riprese ed il montaggio del video sono state realizzate dal giovane regista Jacopo Zampolini con il quale Sicky aveva avuto modo di collaborare anche per i video degli ultimi tre singoli.

Sicky, nome d'arte di Alessandro Eremo, è un cantante nato a Jesolo (VE) nel '92 e residente in Svizzera, di origini italo-marocchine.