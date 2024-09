Milano, 10 set. (askanews) - In anteprima il video del nuovo singolo di OBI "Odissea Sul Divano", il brano vincitore di Deejay On Stage, la più alta nuova entrata radiofonica nella classifica indipendente di EarOne nella settimana di uscita in radio (l'ultimo weekend di agosto).

Dal celebre poema omerico fino ad arrivare alle visioni di Kubrick, il termine "Odissea" ha sempre rappresentato un elemento profondo e indissolubile dell'animo umano. Il concetto di viaggiare restando fermi, evocando quell'illusione di movimento che si prova su una grande nave quando il mare è calmo, è una sensazione che OBI ha esplorato a fondo nella scrittura di questo brano, poi arrangiato e prodotto dalle sapienti mani di Raffaele Scogna (Rabbo) e Marco Olivi.

Mattia Strafile, in arte OBI, classe 2001, presenta così Odissea sul divano: "Ho pensato al divano come un luogo, o meglio il mezzo, sul quale come un moderno Odisseo sono rimasto intrappolato, navigando in un mare di post, cattive notizie e preoccupazioni riguardanti il futuro. Vorrei però che questo elogio alla depressione, sussurrante come il canto delle sirene, cerchi di dare voce a tutte quelle persone che hanno perso la loro Itaca e ostinatamente lottano per ritrovarla. C'è luce in fondo a questa Odissea".