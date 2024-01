In anteprima il video del nuovo singolo di Dario Floro "Savior"

Milano, 11 gen. (askanews) - Dario Floro ritorna con il suo secondo singolo con Sorry Mom! "Savior". La canzone rappresenta una toccante lettera che si scrive da sola, un momento di pura distrazione in cui ci rendiamo conto di essere immersi nella nostra vita.

Con la precisione che solo il caso può offrire, "Savior" si presenta al momento giusto e al posto giusto, svelando la presenza di una persona che è sempre stata al nostro fianco, spesso sottovalutata e data per scontata.

"Non penso di conoscerti come tu conosci me", esordisce la canzone, evidenziando il fatto che a volte c'è qualcuno che ci comprende più profondamente di quanto comprendiamo noi stessi.

Il termine "Savior", letteralmente "salvatore", può incarnare l'essenza di un amore, di un'amicizia o un parente; chiunque che ci mostri il nostro vero io dall'esterno, conferendoci un "colore" unico che ci distingue per chi siamo ora, al di là del passato o delle ambizioni.

Il ritornello rivela l'unicità dell'amore più semplice: "Tutto ciò che voglio sei tu, amante delle stelle al mio fianco. Possiamo ballare anche nell'oscurità come lucciole d'estate".

"Savior" è più di una canzone; è un inno all'amore sincero e alla consapevolezza che precede ogni forma di salvezza quotidiana. Un gesto, una parola di apprezzamento da parte di chi ci comprende anche quando non siamo al meglio spiega Dario Floro che è un cantautore, chitarrista e produttore.