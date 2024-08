In anteprima il video "Cesar" nuovo singolo di Jimmy Sax

Milano, 8 ago. (askanews) - In anteprima il video di "Cesar", il nuovo brano del sassofonista di fama internazionale Jimmy Sax, che anticipa il suo secondo album di inediti di prossima uscita. Il video, prodotto da Borotalco.tv e diretto dallo stesso Jimmy Sax, mostra il musicista alternarsi tra tastiere, microfono e sax. La sua abilità di polistrumentista è messa in risalto in ogni scena, dove l'artista passa con disinvoltura da uno strumento all'altro. Lo sfondo colorato e in continua trasformazione non è solo un elemento estetico, ma contribuisce a creare un'atmosfera vibrante e dinamica che accompagna la musica e aggiunge un ulteriore elemento alla performance, rendendo il video un'esperienza sensoriale immersiva che amplifica l'impatto emotivo del brano.

Francese di origine, Jimmy Sax è un sassofonista moderno e ricercato, performer impareggiabile che si esibisce in tutta Europa con oltre mezzo miliardo di stream, oltre 1 milione di iscritti al canale YouTube e oltre 430 milioni di visualizzazioni su YouTube, Jimmy Sax ha raggiunto il successo con il singolo "No man no Cry" e ha ottenuto un platino in Francia per il singolo "Ibiza", realizzato insieme a JUL, artista tra i più ascoltati sul territorio francese.