In anteprima il video "21 Drammi", nuovo singolo di Sargassi

Milano, 22 mar. (askanews) - In anteprima il video "21 Drammi" il nuovo singolo di Sargassi, estratto dall'album "Circolo Polare Catartico" e segna un momento di profonda introspezione e riflessione. Il brano, il quarto in collaborazione con Sorry Mom!, si inserisce in una narrazione emotiva che affronta temi di rinascita, lotta e speranza.

Quando tutto sembra andare storto e ci si chiede "Cos'altro potrebbe mai succedere?", è difficile immaginare che un altro dramma sia in agguato dietro l'angolo. Eppure un dramma sembra chiamare il successivo, e quando l'anima pesa non 21 grammi, ma 21 drammi, diventa difficile liberarsi da quel peso che ci trascina verso il basso.

Il video di "21 Drammi", realizzato in stop motion dallo stesso Gabriele Martelloni con oltre 1000 disegni, offre una visione visiva unica e coinvolgente. La storia di un'anguilla che viaggia dal Mar dei Sargassi allo studio di registrazione di Bonsai a Orvieto, dove si unisce alla band, rappresenta metaforicamente il percorso di rinascita e trasformazione affrontato nella canzone.

"21 Drammi" è una testimonianza della resilienza umana e della capacità di affrontare le sfide più difficili della vita con coraggio e determinazione.

Sargassi è un progetto musicale che nasce nel 2019, con il lavoro in studio per registrare il disco d'esordio Circolo Polare Catartico. L'autore delle canzoni è Gabriele Martelloni, voce, chitarra, e ukulele, che ha arrangiato e registrato i brani al Bonsai Studio di Orvieto con Emanuele "Lillo" Ranieri, basso, Luca Costantini, batteria. Il disco è stato registrato, mixato, e masterizzato da Andrea Mescolini.

Circolo Polare Catartico è uscito il 30 maggio 2021 su tutte le piattaforme digitali, distribuito da Believe per l'etichetta BSP. Sargassi è approdato alla finale nazionale di Sanremo Rock 2022 e nel 2021 ha partecipato al premio Tenco nella categoria miglior disco d'esordio. Dal luglio 2023, inizia a lavorare al Bonsai Studio alla registrazione del secondo disco, con uscita prevista tra la fine del 2024 e l'inizio del 2025.