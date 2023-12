In anteprima "Attacchi di Panico" dei Lost Feat Millefiori

Milano, 16 dic. (askanews) - In anteprima il video "Attacchi di Panico" dei Lost Feat Millefiori. Torna sulla scena una delle punk band più amate dalla generazione degli anni 2000, i Lost. Walter Fontana e Roberto Visentin, presentano il nuovo singolo 'Attacchi di panico' feat Millefiori, dal sound potente e coinvolgente, che si avvicina sempre di più alle sonorità pop punk d'oltreoceano con testi concreti e melodie dirette, in cui emerge una chiara fotografia dello stato d'animo in cui ci si trova in quest'epoca fatta di insicurezze, solitudine, perdita di contatti umani, paura ma anche speranza e voglia di lottare per i propri sogni.

"Attacchi di panico' è nata dalla necessità di dare voce a un problema reale che ho vissuto in prima persona - spiega Walter- e che affligge molte persone, ma che spesso viene ignorato o minimizzato perché non lo si conosce veramente. È un brano a cui siamo molto legati, perché è il nostro modo di dire a chi lo ascolterà che non è solo".

Negli anni, i Lost, hanno ottenuto grandi successi e riconoscimenti (tra cui un Mtv Europe Music Awards nel 2009, un Dvd di Platino, dischi d'oro) e collaborazioni internazionali (Joel Madden dei Good Charlotte) che hanno permesso alla band di calcare i palchi di tutta Italia con lunghe tournée e che li ha fatti conoscere ad un pubblico sempre maggiore.