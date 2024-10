Roma, 15 ott. -"Non potevamo non incontrare nella nostra visita a Riyadh anche il fondo Pif per valutare nuove opportunità per le nostre imprese e per il mercato italiano. Abbiamo trovato grande collaborazione e grande voglia di collaborare con il nostro Paese e aumenteremo sempre di più gli scambi tra Italia e il Regno dell'Arabia Saudita".

Così l'avv. Giuseppe Lepore, fondatore di MS Desk Italy.