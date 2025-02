Iliad debutta a Sanremo con iliad club per la prima volta al Festival

Milano, 12 feb. (askanews) - Iliad, l'operatore che ha rivoluzionato il mercato delle telecomunicazioni, per la prima volta è a Sanremo con iliad club. Una presenza importante e innovativa. Giorgio Carafa Cohen, Chief Brand and Revenues Officer di Iliad: "Sanremo è diventato sempre di più un'icona culturale in questi ultimi anni. Noi siamo un brand delle persone e quindi dopo aver fatto tante iniziative in questi anni che raccontavano i nostri valori, la trasparenza, la semplicità, la chiarezza, abbiamo pensato di attivarci localmente, con un grande progetto a Sanremo che si chiama iliad club con il quale andiamo a interagire con tutto quello che succede e con gli utenti per strada e in collaborazione con Radio Kiss Kiss e con esse Magazine, andando a creare una serie di contenuti legati al lancio della nostra nuova piattaforma di comunicazione: è iliad".

La nuova piattaforma si concentra sul racconto dei tre segmenti del brand - mobile, business e fibra, e rappresenta un punto fermo in un mondo che cambia.

"Andiamo a raccontare - ha aggiunto Carafa Cohen - da un lato i valori di sempre di Iliad: la trasparenza, la chiarezza, la semplicità e a questo aggiungiamo degli ulteriori messaggi, quello della copertura in 5G, delle antenne che abbiamo posizionato su tutta il territorio nazionale che consentono ai nostri utenti di chiamare e navigare, la fibra più veloce d'Italia, la fibra Iliad. Andiamo a raccontare tante cose che le persone magari conoscono e quindi ci piace raccontarlo in una campagna che per la prima volta è omnicomprensiva, quindi è una campagna che racconta il mobile, la fibra, perché siamo un operatore convergente, e anche la nostra offerta business. Si tratta quindi di una campagna che vuole raccontare quello che è Iliad, che vuol dire tante cose, e lo raccontiamo in questo spot che debutta stasera sul Rai1 al Festival di Sanremo.