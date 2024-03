Il Venerdì Santo dei migranti al confine Usa-Messico: dateci asilo

Roma, 30 mar. (askanews) - Migranti cattolici hanno rievocato scene della Bibbia il Venerdì Santo, al confine tra Messico e Stati Uniti, implorando le autorità di permettere loro di entrare negli Usa. "Benedici e ascolta i migranti" si legge sulla croce che hanno portato.

Molti hanno portato bendiere di diversi paesi.

Un tema molto caldo, soprattutto in vista delle prossime presidenziali americane quello dei migranti al confine con il Messico.

"Bambini, donne e uomini hanno portato la croce in modo simbolico, ricordando Gesù Cristo ma anche sapendo di essere vittime di un disagio quotidiano come quello di Gesù in termini di indifferenza sociale e governativa" hanno detto alcuni.

"Questo Venerdì Santo è stato doloroso. È qualcosa che sentiamo sulla nostra pelle, è qui - dice un altro migrante - l'unica cosa che chiediamo al presidente degli Stati Uniti è che ci dia asilo, che ascolti le nostre storie".