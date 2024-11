Il travolgente pop anni '90 di Alexia in "I feel feelings"

Milano, 15 nov. (askanews) - Torna con la sua musica travolgente e allegra, Alexia, tra le artiste italiane più conosciute all'estero con oltre 5 milioni di dischi venduti in tutto il mondo e icona della musica dance anni 90, dopo un periodo si silenzio si fa sentire con "I feel feelings", scritto dai Dragonette.

"Ho raccolto tantissimo materiale, idee, stimoli, oltre tutto il resto su cui sto lavorando, ma con loro ho capito subito che c'era veramente la possibilità di fare un rientro dopo vent'anni in inglese, cercando di riportare nell'immaginario del mio pubblico, quello che mi conosce e anche quello che sa chi sono ma non mi ha vissuto direttamente, perché magari era molto giovane, ciò che io ho fatto negli anni '90, perché questa canzone in particolare ricorda molto i sapori degli anni '90, con la fortuna di avere però una produzione molto moderna, molto attuale, che lo contestualizza".

"I Feel Feelings" è un invito a sentire e condividere i sentimenti, un bellissimo inno alla vulnerabilità e alla sincerità che vede bellezza e forza in tutte le connessioni umane.

"La differenza rispetto al passato è che oggi ho trovato anche la chiave per dare dei messaggi che a volte mi sfuggivano in passato perché ero molto giovane. Quello che volevo fare era far capire che ero brava a cantare, che sapevo stare sul palcoscenico, che ero un'artista a 360 gradi, non come alcuni pensavano fossi solo un'artista da studio. Oggi voglio anche raccontare chi sono, che cosa prova una persona dopo 20 anni a fare qualcosa che faceva quando era molto giovane".

Un ritorno al passato con l'inglese, per ritrovare se stessa.

"Avevo proprio voglia di fare qualcosa per divertire il pubblico, per far ballare il pubblico, per chiudere il cerchio su vari tentativi anche un po' così infelici che ho fatto in passato perché mi veniva richiesto un po' dal mercato di assecondare certi gusti che però non mi appartenevano. Sono sicura che il ritorno all'inglese, rinfrescherà un po' la memoria, il pubblico e forse mi farà venire anche la voglia di riprovare con dei brani in italiano che però mi devono accendere".

Già al lavoro sul secondo singolo, Alexia promette di unire emozioni, divertimento e un messaggio per infondere coraggio alle nuove generazioni.