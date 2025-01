Il trailer ufficiale di "FolleMente", il nuovo film di Paolo Genovesi

Roma, 13 gen. (askanews) - Lotus Production, una società Leone Film Group, e Rai Cinema, presentano il trailer ufficiale e il teaser poster di FolleMente, l'attesissimo nuovo film di Paolo Genovese, che uscirà al cinema il 20 febbraio. Dopo "Perfetti Sconosciuti", Genovese firma una brillante commedia romantica con un cast stellare: Edoardo Leo (Piero), Pilar Fogliati (Lara), Emanuela Fanelli (Trilli), Maria Chiara Giannetta (Scheggia), Claudia Pandolfi (Alfa), Vittoria Puccini (Giulietta), Marco Giallini (Il Professore), Maurizio Lastrico (Romeo), Rocco Papaleo (Valium), Claudio Santamaria (Eros).

La nostra mente è un posto molto affollato, siamo tutti pluriabitati con tante diverse personalità che devono convivere tra di loro. Razionali, romantiche, istintive, a volte folli. Ma chi comanda veramente? FolleMente è la storia di un primo appuntamento, una divertente commedia romantica che ci fa entrare nei pensieri dei due protagonisti per scoprire i meccanismi misteriosi che ci fanno agire. Le varie personalità avranno voce e corpo e le vedremo discutere, litigare, gioire e commuoversi per cercare di avere il sopravvento e prendere la decisione finale.

Da un soggetto originale di Paolo Genovese, regista e autore della sceneggiatura insieme a Isabella Aguilar, Lucia Calamaro, Paolo Costella e Flaminia Gressi, FolleMente è prodotto da Raffaella Leonee Andrea Leone, una produzione Lotus Production, una società Leone Film Group, con Rai Cinemae in collaborazione con Disney+ in associazione con Vice Pictures. L'opera è stata realizzata con il contributo del Fondo per lo sviluppo degli investimenti nel cinema e nell'audiovisivo.

Il film sarà nelle sale dal 20 febbraio distribuito da 01 Distribution.