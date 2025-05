Il trailer di Marra Stadi25, tour negli stadi del rapper Marracash

Milano, 12 mag. (askanews) - Marracash ha pubblicato il trailer di Marra Stadi25, il primo tour negli stadi per un rapper italiano, in partenza il 6 giugno 2025. A giugno, attraversando tutto lo Stivale da Milano a Messina - conquistando i palchi più prestigiosi della musica live -, l'artista inaugurerà MARRA STADI25, una tournée che segna un nuovo traguardo per la storia del rap italiano. Si parte venerdì 6 giugno 2025 allo Stadio Comunale di Bibione (VE), proseguirà poi martedì 10 giugno 2025 allo Stadio Diego Armando Maradona di Napoli, sabato 14 giugno 2025 allo Stadio Olimpico Grande di Torino, mercoledì 25 giugno e giovedì 26 giugno 2025 allo Stadio San Siro di Milano, lunedì 30 giugno 2025 allo Stadio Olimpico di Roma e sabato 5 luglio 2025 allo Stadio San Filippo di Messina. Info e biglietti: www.ticketone.it e www.friendsandpartners.it.

"È finita la pace", il nuovo disco di Marracash è già certificato disco di platino.