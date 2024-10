Il tennistavolo a Cagliari, sfide accese ma anche pace e inclusione

Milano, 26 ott. (askanews) - Sfide accesissime in un clima sportivo che unisce pace e fratellanza. Il tennistavolo, nel suo circuito internazionale, cattura l'attenzione della città di Cagliari che per questa occasione si trasforma in una vera e propria culla, ricca di passione e sana competizione sportiva. 140 atleti (donne e uomini) provenienti da oltre 30 Paesi di tutto il mondo.

Il WTT Feeder Cagliari sta conquistando gli appassionati ma non solo, e inclusione e solidarietà, sono i must di questa disciplina sportiva, capace di appassionare giovani e meno giovani.

Il tennistavolo mondiale è una enorme famiglia allargata e qui permane un clima equo-solidale che rende tutto ancor più genuino.