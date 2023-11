Il teatro come forza d'arte, Bonalumi alla galleria Mazzoleni

Torino 6 nov. (askanews) - La scultura come forma di movimento, anche sulla scena. La galleria Mazzoleni di Torino dedica una retrospettiva ad Agostino Bonalumi, a dieci anni dalla morte, che si focalizza, come ha spiegato il curatore Marco Scotini, sulla relazione tra l'artista e lo spazio teatrale.

"L'opera di Bonalumi - ha detto ad askanews - è performativa in un certo senso, anche se non è stata capita fino in fondo per questo aspetto, però attraverso le sue estroflessioni crea proprio un rapporto di spinte e controspinte, il teatro delle forze come è stato definito a partire dal titolo di questa esposizione. E proprio per sottolineare questo aspetto, cioè qualcosa che non ha a che fare con dei segni, come si trova in qualsiasi superficie appunto pittorica, ma ha a che fare con delle forze, ho pensato che si poteva approfondire veramente solo tre anni dell'attività di Buonalumi".

Sono gli anni a cavallo tra i Sessanta e i Settanta e Bonalumi collabora attivamente al balletto "Partita" e all'azione coreografica "Rot". Lo fa con le sue sculture e i suoi colori, con l'ampliamento della dimensione tradizionale dell'opera d'arte, che nelle sale di Mazzoleni - all'ennesima conferma della capacità di organizzare esposizioni estremamente interessanti - si offre in una dimensione nuova, capace anche di modificare lo spazio della stessa galleria.

"Si tratta proprio - ha aggiunto Scotini - di un momento particolare del rapporto tra musicisti, coreografi e artisti, il canovaccio è sostanzialmente visivo, per cui è possibile vedere questo rapporto paritretico tra corpi in movimento e sculture in movimento".

In qualche modo sono opere che anticipano molto delle contaminazioni tra discipline tipiche del teatro contemporaneo, nel senso più ampio del termine, e che raccontano di come le avanguardie hanno spesso agito sottotraccia, ma in modo profondo, per arrivare a definire ciò che oggi viviamo come arte. Anche in questo caso nel senso più ampio e attuale del termine.