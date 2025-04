Il silenzio di Netanyahu sulla morte del Papa

Milano, 23 apr. (askanews) - Tra tutte le voci dei leader che si sono precipitati a esprimere il cordoglio per la morte di papa Francesco, ha fatto molto rumore il silenzio di Benjamin Netanyahu. Dal premier israeliano nessun commento o messaggio in relazione alla scomparsa del pontefice. Ma hanno fatto ancora più scalpore il breve post sui social del ministero degli Esteri di Israele e l'ordine alle ambasciate israeliane di cancellare i messaggi cordoglio. Nel post era scritto "Riposa in pace, Papa Francesco. Che la sua memoria sia una benedizione". Un messaggio pubblicato e subito rimosso perché - come ha ricostruito il Jerusalem Post - il post era stato pubblicato per errore: un silenzio, secondo il quotidiano israeliano, direttamente collegato alle recenti posizioni del Pontefice sulla Striscia di Gaza. Dove, aveva detto Francesco, "non è in corso una guerra. E' crudeltà".

Le continue richieste di Francesco di fermare la guerra nella Striscia non sono evidentemente piaciute all'establishment di Netanyahu. Gli appelli alla pace e a risparmiare la popolazione civile palestinese non sono passate inosservate in Terra Santa: nel ricordare il pontefice, il cardinale Pierbattista Pizzaballa, Patriarca di Gerusalemme dei Latini, considerato uno dei papabili, ha ricordato l'impegno di Bergoglio per la pace e la "concreta solidarietà del Papa con Gaza", definendola "uno dei simboli del suo pontificato".