Il ruolo della Distribuzione moderna, convegno a Palermo

Palermo, 23 nov. (askanews) -L'evoluzione del sistema del commercio e le opportunità di sviluppo per il territorio siciliano: sono stati questi i temi al centro dell'evento organizzato dalla Regione Sicilia e Federdistribuzione a Palazzo dei Normanni, a Palermo. Un confronto incentrato sul ruolo fondamentale che svolge il settore distributivo sullo sviluppo dei territori, producendo effetti positivi sul piano sociale, economico e ambientale. "Sì, è una bella occasione per Federdistribuzione che rappresenta le imprese della distribuzione moderna. E' la prima tappa di incontri che vorremmo fare a livello regionale per mettere a confronto le istituzioni e le imprese. Il nostro è un settore che ha un ruolo importante, essendo poi a contatto direttamente con le famiglie, con le problematiche delle famiglie ogni giorno, ma essendo anche un interlocutore rilevante per il mondo delle filiere del territorio".

Distribuzione moderna sinonimo di sviluppo: "Naturalmente per sostenere lo sviluppo e per il mantenimento del tessuto economico che crea la grande distribuzione sul nostro territorio abbiamo bisogno anche del supporto delle istituzioni e oggi grazie a Federdistribuzione siamo qui a confrontarci proprio con l'amministrazione regionale per trovare delle soluzioni che siano consone per migliorare tutta quella che è la parte infrastrutturale della nostra Sicilia".

Territori appunto come la Sicilia dove la Distribuzione Moderna riveste un ruolo importante, spesso poco riconosciuto, nel valorizzare le aree in disuso. "Gli investimenti che il nostro settore è in grado di portare sul territorio riguardano naturalmente l'occupazione, riguardano la ricchezza che può generare nel territorio, anche in particolare nella relazione con quelle che sono le unità produttive, direi che è importante far si che ci sia sintonia tra il mondo delle istituzioni e il commercio che al di là di quelli che possono essere gli impatti economici ha un ruolo sociale importante, l'abbiamo un po' scoperto in questi mesi sia nel periodo pandemico ma anche successivamente quando abbiamo operato cercando di contrastare l'inflazione, cercando di dare delle risposte alle esigenze delle famiglie".