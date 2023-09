Il ritorno trionfale di Lazza live nella sua Milano

Milano, 9 set. (askanews) - Un ritorno trionfale quello di Lazza nella sua Milano. Dopo i tre sold out di aprile al Mediolanum Forum, ieri sera con lo speciale evento unico da tutto esaurito all'Ippodromo Snai San Siro il cantante e pianista multiplatino ha voluto con sé tantissimi amici e artisti e i suoi fedelissimi fan per quella che ha assunto a tutti gli effetti i toni di una grande festa collettiva di fine estate e di fine tour, un momento magico per ripercorrere e celebrare, in uno dei luoghi più rappresentativi della musica italiana outdoor, questi ultimi due anni di fuoco, sempre in crescendo. La perfetta ciliegina su una torta al gusto di emozioni e successi, riconoscimenti e numeri da capogiro macinati hit dopo hit, con dedizione e duro lavoro.

All'Ippodromo Snai San Siro è andato in scena uno show imponente, articolato in diversi momenti ciascuno con la propria intensità -il momento live con la band, il momento djset con la presenza fissa in consolle del producer multiplatino Drillionaire, il momento unplugged solo piano e quelli più intensi arricchiti dagli arrangiamenti dell'eccezionale ensemble di musicisti classici. L'adrenalinico live - prodotto da Vivo Concerti e Next Show - è stato l'occasione perfetta per assistere ad una serie di performance memorabili, impreziosite da fiammanti giochi di fuoco e luce: sul palco con l'artista dei record Guè, Emma & Laura Marzadori, Capo Plaza, Fabri Fibra & Madame, Giaime, Nitro, Emis Killa, Irama, Baby Gang, Fred De Palma e Tony Effe, Anna, Blanco e Sfera Ebbasta, Elodie e Tedua, Dardust. Un susseguirsi di straordinari artisti per celebrare con l'amico e collega una serata all'insegna dei brani che hanno costellato la carriera multiplatino di Lazza, inclusi Cenere (già Sesto Disco di Platino) e le hit di SIRIO (7 volte Disco di Platino e record assoluto di permanenza al n.1 FIMI/GfK), senza dimenticare i brani iconici del suo repertorio.