Il ritorno di Tony Effe con il trailer di "Icon" sulla sua storia

Milano, 18 mar. (askanews) - Tony Effe ha pubblicato il trailer di "Icon", il nuovo attesissimo album - il secondo da solista - uscito venerdì s 15/03 su tutte le piattaforme digitali. Il trailer ripercorre i momenti più iconici della vita di Tony, dal suo battesimo fino al concerto al Forum con Drillionaire. Un'occasione per immergersi nell'atmosfera dell'album e per celebrare il talento e l'autenticità dell'icona della trap italiana, rimarcando l'impronta indelebile di Tony nella storia del genere. Il rapper porterà i brani di "Icon" sui palchi dei più importanti palazzetti d'Italia con Icon Tour, due imperdibili appuntamenti fissati per il 5 ottobre 2024 al Palazzo dello Sport a Roma e il 12 ottobre al Forum di Milano, con cui farà scatenare i fan sulle note di una potente setlist che attingerà da tutto il suo repertorio.