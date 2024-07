Il reel dei ragazzi del Liceo Sbordone contro il fenomeno Hikikomori

Roma, 13 lug. (askanews) - Gli studenti del Centro di Produzione Video del Liceo Francesco Sbordone di Napoli, diretto da Laura Colantonio, hanno realizzato un reel per sensibilizzare le persone sul fenomeno degli Hikikomori, i ragazzi che invece della vita sociale scelgono l'isolamento.

Creato di proposito in napoletano e italiano, vuole raggiungere le persone in difficoltà sul territorio. Il video è nato dopo un confronto tra studenti e docenti sul potere che possono avere le parole e le azioni sulla vita di una persona, un messaggio sociale che vuole stimolare le persone all'azione, nel tentativo di non lasciare 'indietro' nessuno e con pazienza, passo dopo passo, far riaffacciare alla vita i ragazzi e le ragazze che si sono autoescluse dalla società.

Il fenomeno degli Hikikomori è presente in Giappone dalla seconda metà degli anni '80, è ormai diffusissimo negli Stati Uniti e in Europa: secondo studi recenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche e dell'Istituto Superiore di Sanità, in Italia ci sarebbero tra i 50mila e i 100mila Hikikomori solo nella fascia studenti, e circa 200mila considerando tutte le fasce di età.

Tutor del progetto Centro di Produzione Video è il Prof. Francesco Medugno. Lavoro a cura di Antonio Puca e Marco Calafiore. Il video è disponibile sul canale YouTube del Liceo.