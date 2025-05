Il rapper Mostro si racconta nel nuovo album "Metallo e Carne"

Milano, 10 mag. (askanews) - E' tra i più autentici e diretti rapper della scena italiana, Mostro torna a due anni di distanza con l'album "Metallo e Carne"

"Allora, questo disco è un concept album, si intitola Metallo e Carne perché fondamentalmente per me rappresenta il momento in cui il corpo diventa un po' un'astronave e inizia a viaggiare in quello che è la nostra coscienza interiore che quindi ha un parallelismo con lo spazio, diciamo così. Questo disco l'ho iniziato a scrivere proprio per necessità perché dopo che ho concluso il tour di The Hills Vol. 3 ho iniziato a sentire un po' una sensazione di esaurimento ma non personale ma proprio come se la realtà intorno a me, la realtà esterna avesse finito gli stimoli necessari a me per raccontarmi. Di conseguenza ho smesso di guardare fuori, ho cominciato a guardarmi dentro perché sentivo proprio questa energia che mi stava richiamando a sé e ho deciso proprio di lasciarmi andare a queste sensazioni. Quindi per me Metallo e Carne narra proprio di di questo viaggio all'interno dei propri pensieri.

Un viaggio in cui l'artista romano si attraversa, accettando tutto ciò che vive e prova, parlando anche del buio.

"Il buio per me rappresenta proprio oggettivamente il nostro dark side, cioè tutti quei momenti di oscurità che sicuramente vivono tantissime persone, da cui molti scappano e invece altri ci ricercano e ci trovano tutto quello che gli serve poi come strumento per affrontare la vita. Per me è sempre stato così, le cose più importanti della mia vita le ho sempre capite attraversando i momenti di difficoltà. È solo lì che veramente ho preso coscienza della mia persona e sono riuscito poi a migliorarmi o andare avanti nella mia vita. Però per me il buio rappresenta proprio il momento in cui io posso effettivamente misurarmi con me stesso e cercare di capire quali sono le cose sulle quali posso migliorare".

Dal 2 ottobre il rapper farà tappa nei club delle principali città italiane per presentare live al pubblico "Metallo e Carne", insieme a tutti i suoi più grandi successi.