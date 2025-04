Il racconto dei fedeli dopo l'ultimo saluto al Papa nella basilica

Roma, 23 apr. (askanews) - La commozione dei fedeli che sono riusciti a vedere la salma di Papa Francesco nella Basilica di San Pietro dopo una lunga fila. La bara resterà aperta per tre giorni.

"Mi sono commossa molto", racconta suor Caterina "questa emozione di sapere che il Papa è in cielo e prega per noi, ho sentito che non eravamo soli".

Un altro fedele dagli Stati Uniti dice di essere stato tra i primi 100 che sono potuti entrare per l'omaggio al Santo Padre: "È stato uno dei momenti più cupi che abbia mai visto nella basilica - ha dichiarato - ma è stata anche un'occasione di gioia perché il Santo Padre stava soffrendo molto verso la fine. E ora sono felice che non stia più soffrendo. La cosa più bella è che è morto il giorno dopo Pasqua. Quindi ha partecipato al mistero pasquale e alla risurrezione del Signore".