Ocean View (Sudafrica), 5 nov. (askanews) - Il principe William ha giocato a rugby con alcuni studenti in una scuola nella cittadina disagiata di Ocean View a Città del Capo, fondata sotto il regime dell'apartheid per le persone allontanate forzatamente dalle aree riservate ai bianchi. Poi ha incontrato giovani ambientalisti all'inizio di una visita in Sudafrica per la premiazione del suo Earthshot Prize.