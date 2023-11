Il principe Harry vince un'altra battaglia legale contro i tabloid

Roma, 10 nov. (askanews) - Nelle immagini il Palazzo di Giustizia di Londra, mentre il Principe Harry ha vinto un nuovo round nella sua battaglia legale con i tabloid britannici.

Il giudice dell'Alta Corte, Matthew Nicklin, ha infatti respinto il ricorso presentato dalla Associated Newspapers Limited (ANL), editore del Daily Mail e dell'edizione domenicale del Mail on Sunday, che sperava così di mettere fine alle denunce avanzate dal figlio più giovane di Carlo d'Inghilterra e dalla popstar Elton John, tra gli altri, in merito alla raccolta illegale di informazioni su di loro, mentre ora si apre la strada per un possibile processo.

Tra le altre personalità che hanno intentato causa contro i tabloid accusandoli di spiarli con metodi illeciti come investigatori privati, intercettazioni telefoniche o travestimenti per ottenere informazioni anche mediche, ci sono il marito di Elton John, David Furnish, le attrici Liz Hurley e Sadie Frost, e alcuni politici britannici come Simon Hughes e Doreen Lawrence, con il figlio di quest'ultima, Stephen, che fu ucciso in un omicidio razzista nel 1993.

L'editore del Daily Mail, che ha negato le accuse, aveva chiesto al giudice nel corso di un'udienza preliminare a marzo a Londra di non avviare un processo, affermando che le accuse erano state presentate troppo tardi. La maggior parte dei fatti denunciati risale al periodo 1993-2011, altri al 2018.

Il principe, 39 anni, in auto imposto esilio negli Stati Uniti, ha sorpreso tutti ricorrendo in giudizio per questa vicenda, mentre già a giugno scorso era venuto a testimoniare in aula nel caso di un altro processo, quello contro il Daily Mirror.