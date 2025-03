Il presidente Mattarella a Hiroshma visita il Memoriale per la Pace

Hiroshma, 8 mar. (askanews) - Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è giunto a Hiroshima, terza e ultima tappa della settimana di visita ufficiale in Giappone. La missione a Hiroshima, teatro della strage nucleare nella seconda guerra mondiale si apre con un omaggio al Memoriale della Pace, depositando una corona di alloro in onore alle vittime della bomba atomica che devastò la città il 6 agosto 1945. Poi la visita al Museo della Pace, nato per testimoniare la distruzione del bombardamento e rammentare l'importanza della pace nel mondo.

Infine il presidente a Torre Orizuru, incontra il Presidente di Nihon Hidankyo, Toshiyuki Mimaki, e l'Associazione Hidankyo di Hiroshima.