Il presidente cinese Xi Jinping e la moglie accolti da Macron all'Eliseo

Parigi, 6 mag. (askanews) - Il presidente cinese Xi Jinping e la moglie Peng Liyuan sono stati ricevuti all'Eliseo dal presidente francese Emmanuel Macron e dalla première dame, Brigitte per l'inizio ufficiale della loro visita di Stato di due giorni in Francia. Xi e la moglie sono stati accolti nel cortile principale del palazzo presidenziale dove era stata schierata la Guardia repubblicana. I due presidenti si sono subito riuniti per un primo colloquio

alla presenza della presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.