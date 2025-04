Il premier israeliano Netanyahu in Ungheria per incontro con Orban

Budapest, 2 apr. (askanews) - Le immagini diffuse dall'ufficio stampa del suo governo mostrano il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu e sua moglie che sono arrivati in Ungheria durante la notte. Netanyahu sta visitando il paese europeo in spregio a un mandato di arresto della Corte penale internazionale (CPI) emesso per presunti crimini di guerra a Gaza. Ma come annunciato dal presidente Orban l'Ungheria avvierà oggi la procedura per ritirarsi dalla Corte penale internazionale (Cpi).

Si tratta del primo viaggio di Netanyahu in Europa da quando la Cpi l'anno scorso ha emesso un mandato di arresto a suo carico per presunti crimini di guerra nella Striscia di Gaza, il che significa che i Paesi firmatari dello Statuto di Roma, tra cui l'Ungheria, sarebbero obbligati ad arrestarlo.

Netanyahu incontrerà il primo ministro ungherese Viktor Orban, che a novembre ha respinto la decisione della Cpi di chiedere l'arresto di Netanyahu e lo ha invitato a fare una visita ufficiale senza il timore di essere preso in custodia.