Il premier cinese Li Qiang ricevuto da Putin a Mosca

Mosca, 21 ago. (askanews) - La Russia e la Cina hanno firmto oggi un piano congiunto per gli investimenti in modo da rafforzare la loro cooperazione, in seguito all'incontra a Mosca tra il primo minostro russo Mikhail Mishustin e il suo omologo cinese Li Qiang, in visita nel paese. Qiang ha incontrato anche il presidente russo Vladimir Putin.

"Sotto la guida strategica del presidente Xi Jinping e sua, signor Presidente, attualmente le relazioni tra Cina e Russia sono al massimo livello nella storia", ha detto il premier di Pechino. "In futuro la Cina è disposta a collaborare con la Russia per attuare gli importanti consensi raggiunti dai capi di Stato dei due Paesi e per continuare ad ampliare l'intera gamma della cooperazione reciprocamente vantaggiosa".