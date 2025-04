Il prefetto di Roma: massiccia presenza di visite anche a Santa Maria Maggiore

Roma, 24 apr. (askanews) - "Abbiamo visto un afflusso molto consistente di persone però abbiamo visto che il sistema riesce a gestirlo in maniera serena e ordinata ma le persone sono molte. Abbiamo constatato una massiccia presenza a Santa Maria Maggiore che a ora di pranzo (mercoledì) aveva superato le diecimila presenze che erano entrate, evidentemente con la notizia della futura tumulazione del Pontefice assume un particolare interesse. Sono stati predisposti dei servizi molto attenti anche per la fase della traslazione e la presenza di megaschermi in piazza Santa Maria Maggiore e sul retro, in piazza dell'Esquilino"; lo ha detto ai cronisti il prefetto di Roma Lamberto Giannini parlando della situazione di sicurezza attorno all'omaggio e ai funerali per Papa Francesco.

"Così come d'intesa con la polizia stradale saranno predisposti servizi per indirizzare i pullman in arrivo nella capitale che dovranno avere gli stalli già assegnati, non sarà permesso l'arrivo di pullman che non sappiano già dove sostare e questo è molto importante, non saranno gestiti a caso ma tutti indirizzati" ha aggiunto.

"Già diverse centinaia si sono prenotati e contiamo domani a quest'ora (mercoledì sera) di avere un'idea molto più precisa"