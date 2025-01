Il pc arrotolabile di Lenovo: lo schermo si espande in verticale

Milano, 16 gen. (askanews) - Un pc dallo schermo arrotolabile che con un tasto, o con un gesto, si ingrandisce passando da 14 pollici a 16,7.

È il ThinkBook Plus Gen 6 Rollable di Lenovo: dopo essere stato presentato per la prima volta come concept di laptop arrotolabile due anni fa, quest'anno è arrivato il prodotto completo (presentato al Ces di Las Vegas 2025, la fiera tech organizzata da Cta).

Potenziato dall'intelligenza artificiale, il pc ha la possibilità di espandere verticalmente il display con la pressione di un tasto dedicato o attraverso gesti della mano alla fotocamera: la tecnologia di visualizzazione virtuale consente anche agli utenti di creare un secondo display che può essere condiviso nelle riunioni.