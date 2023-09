Il Papa incontra in privato il presidente Macron a Marsiglia

Marsiglia, 23 set. (askanews) - Papa Francesco, dopo aver tenuto il suo discorso nel corso dei lavori finali delle "Rencontres Mediterranéennes", ha incontrato privatamente il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron. Un incontro in un ampio salone del Palazzo del Faro di Marsiglia dopo che il presidente ha ascoltato il lungo discorso papale nell'assise che si sta occupando delle questioni legate al Mediterraneo. Quello al Palais du Phare non sarà l'unico incontro tra Francesco e Macron visto che il presidente, come annunciato, parteciperà alla messa del primo pomeriggio nello stadio Velodrome e poi sarà all'aeroporto per salutare il pontefice che ripartirà alla volta di Roma.