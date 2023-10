Il Papa apre il Sinodo in Vaticano: "Non è un Parlamento"

Città del Vaticano, 4 ott. (askanews) - Papa Francesco ha aperto il Sinodo dei vescovi in Vaticano. Prima di dare il via ai lavori della XVI Assemblea Generale Ordinaria del Sinodo dei Vescovi una messa con i nuovi Cardinali e il Collegio Cardinalizio. Il tema scelto è: "Per una Chiesa sinodale: comunione, partecipazione e missione". Francesco ha tenuto a precisare che "Non siamo qui per portare avanti una riunione parlamentare o un piano di riforme. Non serve uno sguardo immanente, fatto di strategie umane, calcoli politici o battaglie ideologiche".

Il "compito primario del Sinodo" è quello "di ricentrare il nostro sguardo su Dio, per essere una Chiesa che guarda con misericordia l'umanità - ha ricordato il Pontefice nella sua omelia durante la messa in piazza San Pietro. - Una Chiesa unita e fraterna, che ascolta e dialoga; una Chiesa che benedice e incoraggia, che aiuta chi cerca il Signore, che scuote beneficamente gli indifferenti, che avvia percorsi per iniziare le persone alla bellezza della fede. Una Chiesa che ha Dio al centro e che, perciò, non si divide all'interno e non è mai aspra all'esterno".