Il Pagante esce con Fomo, il suo quarto album in studio

Milano, 13 giu. (askanews) - A tre anni di distanza dall'ultimo progetto discografico, Il Pagante pubblica Fomo, il quarto album in studio in licenza esclusiva M.A.S.T. / Believe. È il primo lavoro realizzato nella formazione in duo, composto da Roberta Branchini (Brancar) ed Edoardo Cremona (Eddy Veerus), cuore pulsante del collettivo multiplatino nato a Milano e da 15 anni sulla cresta del trend.

Anticipato da un iconico teaser con la speciale partecipazione di Maccio Capatonda, Fomo concentra intuizioni, stili, tendenze e contaminazioni che hanno ispirato Il Pagante in questi ultimi anni costellati di singoli e notti live da tutto esaurito. Riflesso della crescita personale e artistica del duo, traccia dopo traccia l'album fotografa con lucidità e irriverente ironia le ansie sociali della generazione contemporanea, sospesa tra il desiderio di esserci sempre e comunque e la stanchezza di doverlo dimostrare.

Il cuore del racconto è proprio la Fear Of Missing Out, la paura di essere dimenticati socialmente, di restare fuori dal giro: un'ansia sottile e silenziosa che spinge a essere costantemente al posto giusto nel momento giusto, anche quando non se ne ha voglia, anche quando non serve. Un sentimento sempre più diffuso che affligge non unicamente la Gen Z, ma chiunque viva immerso nei ritmi frenetici dei social e della vita urbana. I social media svolgono un ruolo centrale in questo "gioco", sia attivamente che passivamente. Tutto parte dalla costruzione di un'immagine virtuale da alimentare, curare, ottimizzare. Un mondo digitale in cui Il Pagante è nato oltre dieci anni fa e che, da semplice contorno alla vita reale, è diventato oggi una parte integrante -se non totalizzante- dell'esistenza. Dai social nasce anche il confronto sociale a cui oggi tutti, volenti o nolenti, siamo sottoposti: dallo stile di vita che svolgiamo a ciò che indossiamo, da cosa mangiamo ai locali che frequentiamo. E soprattutto il fatto che mostrare agli altri la propria vita è diventato quasi più importante che viverla. Da questo parte la FOMO, dove se non sei nel "place to be, non esisti". Con il suo stile inconfondibile, Il Pagante ne fa il centro di uno storytelling che mescola consapevolezza e sarcasmo, dove il punto di partenza è sempre lei, Milano -città simbolo e palcoscenico perfetto di questa frenesia sociale. Non solo capitale morale d'Italia, ma anche epicentro europeo di quella fame di presenza che definisce la nostra epoca.