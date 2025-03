Il nuovo Nxtpaper 11 Plus di Tcl, un tablet che fa anche da ebook

Barcellona, 4 mar. (askanews) - Un nuovo tablet che punta su una tecnologia specifica per non affaticare gli occhi e che si trasforma con un click in un ebook. Tcl ha presentato al Mobile World Congress di Barcellona tutte le novità pronte per il mercato. A partire dal Tcl Nxtpaper 11 Plus che segna il suo ingresso nel mercato dei tablet potenziati dall'AI e introduce le avanzate modalità Smart Eye Comfort e Personalized Eye Comfort, progettate per ottimizzare il comfort visivo, adottando tutte le caratteristiche normative di ecodesign europee attive dal giugno 2025, come ha spiegato Flavio Ferraro di Tcl.

"Allora NxtPaper che cos'è? Una tecnologia che abbiamo sviluppato per i display che serve per proteggere gli occhi, la vista. Il display innanzitutto elimina praticamente a zero tutti i riflessi, toglie quasi completamente la luce blu che non è una luce naturale e quindi affattica il nostro occhio. Poi ci sono una serie di funzionalità che controlla: la distanza da quanto stiamo guardando il display, se lo stiamo guardando da troppo tempo, insomma tutta una serie di accorgimenti, hardware e software per non affaticare la vista, il numero di ore che passiamo davanti ai nostri dispositivi è sempre più alto e dobbiamo cominciare a preoccuparci di non affaticarci troppo". In questa direzione va anche la funzionalità per trasformare il tablet in un ebook con display in bianco e nero regolabile e senza riflessi.