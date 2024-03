Il Napoli fallisce l'impresa col Barcellona, fuori dalla Champions

Barcellona, 13 mar. (askanews) - Il Napoli si arrende al Montjuic ma esce a testa altissima dalla sfida con il Barcellona. I blaugrana vincono 3-1 il ritorno degli ottavi di Champions e staccano il pass per i quarti. "E' chiaro che il problema più grosso è stato quello delle palle perse, almeno la prima parte di gara così. Poi ci siamo un po' aggiustati, siamo andati in palleggio discretamente e abbiamo iniziato il secondo tempo abbastanza bene. Poi ci siamo persi, un po' sul lungo e anche se poi abbiamo avuto oltre al rigore che non è stato concesso. Abbiamo avuto anche l'opportunità con di pareggiare" ha detto l'allenatore Francesco Calzona.

"Dobbiamo aggiustare la fase difensiva. La fase difensiva preventiva perché e oggi non l'abbiamo fatta bene e nei momenti e l'abbiamo fatta bene, abbiamo anche recuperato palla nella metà campo del Barcellona. Però è durato troppo poco. Dobbiamo allungare il periodo che si lavora bene in fase difensiva non è non è un problema di linea difensiva, ma è un problema di squadra" ha concluso Calzona.