Il mondo diviso, in piazza pro palestinesi e pro israeliani

Milano, 10 ott. (askanews) - Una nuova guerra divide il mondo. Dal Sudamerica all'Asia, si stanno svolgendo centinaia di manifestazioni a sostegno degli israeliani o a sostegno dei palestinesi, dopo l'esplosione del conflitto scatenato da Hamas sabato scorso, che in pochi giorni ha causato centinaia di morti da entrambe le parti.

A Buenos Aires si è svolta una fiaccolata notturna a cui hanno partecipato centinaia di israeliani: 7 delle vittime durante gli attacchi di Hamas erano argentine.

"È una sensazione di grande tristezza, non c'è rabbia ma tristezza, stupore" dice Ravinia Silva Dorfman, rabbina.

Altri eventi pro Israele si sono svolti anche in Colombia e a New York dove le due opposte manifestazioni si sono fronteggiate a pochi metri di distanza. Non ci sono stati disordini.

In Indonesia manifestanti pro Gaza si sono ritrovati davanti alla ambasciata americana di Jakarta.

Sit in di sostegno per i palestinesi anche davanti all'ambasciata israeliana a Londra.

"I civili palestinesi sono stati sotto assedio a lungo, questa è la reazione - dice una manifestante, una dottoressa - Ovviamente niente giustifica uccidere, ma non si può parlare solo di quello che è successo questo weekend, ma guardare a tutta la storia della situazione".