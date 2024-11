Il ministro israeliano: la Cpi non ha giurisdizione sul nostro paese

Milano, 28 nov. (askanews) - "Abbiamo fatto ricorso ieri. Per farla breve, è chiaro che la corte non ha giurisdizione su Israele, perché Israele non è uno stato membro della CPI. E il modo in cui la cosiddetta corte vota giurisdizione o falsa giurisdizione su Israele non è valido dal punto di vista legale". Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri israeliano Gideon Saar parlando dalla Repubblica Ceca in una conferenza stampa con il suo omologo Jan Lipavsky, il ministro degli Esteri israeliano. Il suo commento arriva dopo che la Corte penale internazionale ha annunciato il 21 novembre mandati di arresto per crimini di guerra e crimini contro l'umanità contro Benjamin Netanyahu e il suo ex ministro della Difesa Yoav Gallant.