Il ministro della Difesa russo in visita in Nordcorea

Pyongyang, 29 nov. (askanews) - Il Ministro della Difesa russo Andrei Belousov, in visita a sorpresa in Corea del Nord, ha sottolineato il rapporto sempre più stretto con Pyongyang, legata a Mosca da un trattato di mutua difesa firmato a giugno.

"La Russia e la Repubblica Popolare Democratica di Corea sono buoni vicini e amici di lunga data. I contatti di fiducia tra i leader dei nostri Paesi giocano un ruolo chiave nel rafforzamento delle relazioni russo-coreane", ha detto.

Per Belousov l'accordo di partenariato strategico globale tra Russia e Corea del Nord mira a ridurre il rischio di una nuova guerra nell'Asia nord-orientale, oltre a "gettare le basi per la costruzione di un nuovo sistema di sicurezza eurasiatico".

I rapporti fra i due Paesi si sono rafforzati dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Gli Stati Uniti e la Corea del Sud accusano Pyongyang di aver inviato più di 10.000 soldati per aiutare Mosca; secondo gli esperti, in cambio il leader Kim Jong Un avrebbe ottenuto tecnologia militare avanzata e addestramento per le sue truppe.