Il M5s espone bandiere pace e Palestina in Aula alla Camera

Roma, 28 mag. (askanews) - Il Movimento 5 stelle ha esposto in Aula alla Camera le bandiere della pace e bandiere della Palestina per chiedere una posizione chiara del governo su quanto sta accadendo a Rafah in queste ore. A nome del M5s stava intervenendo il capogruppo Riccardo Ricciardi, che, insieme agli altri esponenti delle opposizioni, chiedeva una informativa del governo.

Prima di concludere, i colleghi alle sue spalle hanno steso alcune bandiere della pace e bandiere palestinesi, la vicepresidente della Camera Anna Ascani ha immediatamente chiesto ai commessi di ritirarle: "Non è consentito in aula esporre simboli di alcun genere, riporterò la sua richiesta al governo".