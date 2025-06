Il Lione retrocesso per debiti, i tifosi sotto choc

Lionw, 25 giu. (askanews) - "Ecco, abbiamo toccato il fondo": i tifosi dell'Olympique Lione sono sgomenti all'indomani dell'annuncio della retrocessione del club in Ligue 2, equivalente della serie B, a causa dei debiti della società di circa 550 milioni di euro. Imputato numero uno di questo fallimento per i tifosi è il presidente americano John Textor, che ha una settimana di tempo per presentare ricorso e tornare nella massima divisione. Ma intanto le prospettive per i tifosi, dopo una buona annata, con sesto posto in campionato e accesso alla Conference League, sono molto sconfortanti.

"E' scioccante. Un club come l'Olympique Lione retrocesso in Ligue 2 non è al suo livello - dice un tifoso - Abbiamo visto l'Olympique Lione negli anni precedenti in Champions League, ha vinto contro il Manchester City, ha vinto contro il Real Madrid e tutto il resto. È disgustoso da vedere."

"Vista la situazione, non credo che ci sia molto da dire, che sia ingiusto, in realtà, purtroppo. Ora, è ancora un duro colpo da incassare, ma ci riprenderemo."

"Molto, molto male, molto, molto male, siamo al fondo", aggiunge un tifoso del Lione.

"Quindi, per me è fatta. Non c'è bisogno di fare ricorso. Per me è fatta. Ma è difficile da accettare, perché non pensavamo... Siamo una delle tre principali città francesi. Non pensavamo che avrebbero preso una decisione del genere"