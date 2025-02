Il leader di Afd Weidel vede Orban: l'Ungheria è il nostro modello

Budapest, 12 feb. (askanews) - Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha incontrato a Budapest la principale leader del partito di estrema destra tedesco Alternativa per la Germania (AfD), Alice Weidel.

"L'AFD non è un partito il cui leader viene solitamente ricevuto dai primi ministri di tutti i Paesi europei. Ma è giunto il momento di cambiare questa situazione", ha detto Orban. "Posso promettervi che noi come Alternativa per la Germania, se parteciperemo al governo, seguiremo il percorso dell'Ungheria, il nostro grande modello - ha detto Weidel - Riporteremo l'ordine nel nostro Paese".