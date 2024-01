Il guanto tech che aiuta le persone affette dal morbo di Parkinson

Las Vegas, 9 gen. (askanews) - Un guanto che potrebbe cambiare la vita alle persone affette dal morbo di Parkinson. Dopo anni di ricerca a Cambridge in Massachusetts è stato realizzato GyroGlove, il device ideato dalla start up GyroGear fondata da Faii Ong, ex studente del Mit.

"Stiamo costruendo dispositivi medici per stabilizzare i tremori alle mani. Qui presentiamo GyroGlove che è lo stabilizzatore per le mani più avanzato al mondo ed è rivolto a 200 milioni di persone in tutto il mondo affette da tremore essenziale e morbo di Parkinson", ha spiegato Ong da Las Vegas dove GyroGlove si è aggiudicato un Ces Innovation Award alla fiera tech.

Ispirato alla tecnologia aerospaziale e della Formula 1, GyroGlove ha un giroscopio al suo interno, che ruota oltre 4 volte più velocemente di una turbina a reazione ed è guidato da un motore simile a quello utilizzato nei veicoli ad alte prestazioni.

"Per me che sona malata di Parkinson, allevia il tremore alla mano. Ho la mano destra dominante e la mia mando trema continuamente a vari livelli a seconda di quando ho preso le medicine che devo prendere ogni tre ore, di quanto stress ho, se ho fatto esercizio fisico o meno. Quindi varia, ma quando lo indosso non ho tremore": questa la testimonianza di Roberta Wilson-Garrit. La quale da quando indossa il guanto, assicura, non ha più esitazioni nel prendere una tazza di the o nell'usare una penna per scrivere.