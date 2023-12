Il gran ritorno al tennis di Osaka: lo faccio per mia figlia

Milano, 29 dic. (askanews) - Naomi Osaka, che ha vinto quattro tornei del Grande Slam, posa con un koala in un santuario di Brisbane prima di parlare alla stampa del suo attesissimo ritorno nel mondo del tennis professionistico a partire dal WTA 500 di Brisbane, Australia. La campionessa giapponese, che non gioca da settembre 2022, afferma che sua figlia Shai è alla base del suo ritorno nel mondo del tennis. "Voglio dire, essere mamma ha cambiato molto la mia vita - ha spiegato - Penso che abbia cambiato la mia prospettiva su molte cose. Di sicuro, penso che il parto sia stata una delle cose più dolorose che abbia mai vissuto. Quindi è decisamente fatta, mi sento come se fisicamente potessi sopportare molto di più. No, voglio solo mostrare a Shai (la figlia di Osaka) che si può fare tutto. Quindi questo è uno dei miei scopi principali e la ragione principale per cui voglio tornare qui".

"Penso di essermi data la più grande possibilità di fare bene, ma allo stesso tempo, ovviamente, non ho più giocato alcuna partita. E' Come se questa fosse anche la prima dell'anno. Quindi penso che sto semplicemente accettando il fatto che è il mio primo torneo da molto tempo e sto solo cercando di divertirmi e spero di fare bene allo stesso tempo", ha concluso Osaka.