Il Generale Figliuolo visita la sede di Autostrade per l'Italia

Roma, 27 feb. (askanews) - Visita alla sede della Direzione Generale di Autostrade per l'Italia a Roma per il Generale Francesco Paolo Figliuolo, Commissario straordinario di Governo alla ricostruzione sul territorio delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Marche.

Accolto dalla Presidente del Gruppo Elisabetta Oliveri e dall'Amministratore Delegato Roberto Tomasi, il Generale ha incontrato una delegazione Aspi per un confronto sulla gestione delle emergenze e sulle procedure previste in caso di alluvioni.

"Un incontro molto importante - ha detto il Generale Figliuolo - perché rappresenta una sinergia istituzionale fra la struttura commissariale e il gruppo Autostrade per l'Italia. Al di la dei contenuti che sono importanti, c'è anche un discorso di natura tecnica, noi abbiamo bisogno delle competenze di Autostrade e sono contento del fatto che queste saranno messe a disposizione del gruppo di lavoro per il piano speciale sul dissesto idrogeologico".

È stato ripercorso lo sforzo messo in campo in occasione dei recenti eventi in Emilia-Romagna, grazie all'impegno delle donne e degli uomini del Gruppo operativi sul territorio. Abbiamo parlato con Stefano Vimercati, Direttore III Tronco di Bologna Autostrade per l'Italia:

"Riceviamo una grande emozione per incontrare il Generale che è impegnato insieme a noi per ricostruire il territorio, ed è un qualcosa di indescrivibile. Riceviamo degli spunti interessanti e tanta motivazione a fare meglio. Le parole del Generale sono state sicuramente una grande spinta".

L'incontro è stato anche occasione per la firma dell'atto formale di donazione promossa da Autostrade per l'Italia e i suoi dipendenti a favore delle popolazioni colpite dalla stessa alluvione, devoluta al Commissario straordinario.

"Nel momento in cui si manifestano delle situazioni così gravi di criticità ed emergenza, quello che vogliamo fare è quello di interpretare il nostro ruolo al servizio del Paese. Aver avuto oggi con noi il Generale Figliuolo e il suo staff a riconoscimento di quello che è stato fatto durante l'alluvione è veramente per noi una grandissima attestazione di stima e lo ringraziamo ancora". Ha così parlato il Presidente di Autostrade per l'Italia Elisabetta Olivieri.

"Questa giornata vale molto per noi, - ha detto l'Amministratore Delegato di Autostrade per l'Italia Roberto Tomasi - non solo perché è il riconoscimento da parte del Commissario dell'attività che abbiamo fatto, ma anche il riconoscimento di quello che questa azienda fa tutti i giorni per supportare gli utenti con decine di centinaia di interventi che facciamo tutti i giorni. Questa visita ci onora".

Un incontro in cui è stato fatto il punto sugli interventi messi in campo per il ripristino immediato del tratto autostradale, oltre a dedicare un focus sugli investimenti previsti sulla rete per i prossimi mesi.