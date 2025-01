Il futuro degli occhiali passa dall'intelligenza artificiale

Roma, 15 Gen. - Unire tradizione artigianale, innovazione tecnologica e attenzione alla sostenibilità ambientale: è questa la formula alla base del progetto di una giovane azienda italiana che ha deciso di innovare il mondo degli occhiali. A raccontarcelo è Enzo Cascone , fondatore di Me2, che si introduce dentro un universo in cui l'intelligenza artificiale diventa un partner indispensabile per creare prodotti unici e accessibili. "Produciamo occhiali artigianali da oltre vent'anni, ma quest'anno abbiamo introdotto una nuova linea completamente progettata con il supporto dell'intelligenza artificiale. Abbiamo sviluppato un algoritmo che analizza i tratti somatici, le armocromie e le caratteristiche distintive dei visi in diverse regioni del mondo. Da questi dati sono nati design e colorazioni perfettamente calibrati per ogni tipo di volto", spiega Cascone.

Oltre all'estetica, grande attenzione è stata riservata alla scelta dei materiali. Gli occhiali sono realizzati con plastiche morbide ed ecosostenibili, selezionate grazie alle capacità predittive dell'IA. Questo processo ha permesso non solo di garantire la qualità del prodotto, ma anche di contenere i costi, rendendo il prodotto competitivo: "Gli occhiali hanno un prezzo di partenza molto competitivo. Questo è possibile grazie alla riduzione dei tempi e dei costi tramite l'uso dell'IA, senza rinunciare a qualità e design".

Ma l'innovazione non si ferma al prodotto: il packaging stesso diventa un'esperienza. Gli occhiali sono confezionati all'interno di un libro, che racconta una storia personalizzata per ogni modello. "Ogni occhiale è legato a un racconto che ne spiega il concept, il design e il pattern. È un modo per rendere il prodotto ancora più personale e coinvolgente, creando un legame emotivo con il cliente".

Il lancio ufficiale è avvenuto il 27 novembre, in concomitanza con la Fiera dell'Artigianato Internazionale di Milano. L'azienda ha già avviato una fase di prevendita online, che ha registrato un successo significativo: "L'advertising sta funzionando molto bene, attirando curiosità e interesse. Il nostro prodotto è unico sul mercato, e crediamo che questa unicità sarà il nostro punto di forza". Dietro al successo di questa nuova linea, c'è una riflessione sul rapporto tra uomo e tecnologia commenta Cascone: "L'algoritmo è stato creato da noi. È vero che l'IA può fare molto, ma è l'intervento umano a renderla operativa. Abbiamo lavorato due anni per sviluppare un sistema che ci permettesse di ottenere il risultato desiderato, superando non poche difficoltà tecniche. Questo è il nostro messaggio: l'intelligenza artificiale è un partner, ma non può nulla senza il contributo dell'uomo".

Pur concentrandosi sugli occhiali, Cascone con la sua Me2 non esclude di esplorare altri settori in futuro. "Per ora ci concentriamo su ciò che conosciamo bene. È fondamentale avere una solida esperienza nel proprio ambito per sfruttare al meglio le potenzialità dell'intelligenza artificiale. Siamo convinti che la qualità e l'unicità del nostro prodotto possano rappresentare un modello di riferimento anche per altri settori". Questa realtà italiana dimostra che tradizione e innovazione possono coesistere, offrendo ai consumatori qualcosa di più di un semplice prodotto: un'esperienza completa.