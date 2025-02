Il fine settimana di La7 con Maria Grazia Cucinotta

Roma, 14 feb. - Su La7, Maria Grazia Cucinotta presenta i nuovi appuntamenti gourmet del fine settimana per un viaggio culinario ricco di sapori, storie affascinanti e incontri con ospiti speciali.

In onda sabato 15 febbraio alle ore 11:00, L'Ingrediente Perfetto A tu per tu e domenica 16 febbraio L'Ingrediente Perfetto, sempre alle ore 11:00.

Nella puntata di sabato de L'Ingrediente Perfetto A tu per tu, Maria Grazia Cucinotta incontrerà l'attrice e scrittrice Margot Sikabonyi per presentare il suo ultimo libro "Lara vuole essere felice" e per raccontare il percorso intrapreso dopo il grande successo televisivo di Un Medico in Famiglia in

cui interpretava Maria Martini, nipote di Nonno Libero.

In questa puntata di A Tu per Tu, andremo poi alla scoperta delle bellezze paesaggistiche e culinarie di Cosenza, Paratico, Sant'Angelo di Brolo, Cinisello Balsamo e infine Castel del Giudice.

Nella puntata di domenica de L'Ingrediente Perfetto, Maria Grazia ci sorprenderà con due piatti che richiamano i sapori della sua amata Sicilia. Il primo piatto sarà un filetto di salmone marinato all'arancia, avvolto in una crosta croccante di patate e mandorle, mentre il secondo, realizzato con il panificatore Natale Laganà, sarà la tradizionale focaccia messinese.

Non mancherà l'appuntamento con il troticoltore Roberto Rossi, che ci delizierà con delle tagliatelle all'orata, carciofi e mentuccia. Infine, debutta una nuova rubrica dedicata al lifestyle, con la stilista della tavola Caterina Migliorini.

"L'Ingrediente Perfetto A tu per tu" e "L'Ingrediente Perfetto" sono una produzione di Elio Bonsignore per Me Production.