Il feretro di Giorgio Napolitano attraversa il centro di Roma

Roma, 26 set. (askanews) - Il feretro del presidente emerito della Repubblica Giorgio Napolitano, deceduto a 98 anni, è arrivato alla Camera dei Deputati in provenienza dal Senato dove si è tenuta per due giorni la camera ardente. Il corteo funebre ha attraversato il centro di Roma assolato e svuotato dalle misure di sicurezza, un breve tragitto attraverso piazza Argentina e via del Corso. A Montecitorio si terrà il funerale laico alla presenza del Capo dello Stato, Sergio Mattarella, con gli interventi commemorativi del Presidente della Camera, Lorenzo Fontana, e del Presidente del Senato, Ignazio La Russa; del figlio, Giulio Napolitano, della nipote Sofia May Napolitano (figlia del primogenito Giovanni) e poi di Anna Finocchiaro, Gianni Letta, Paolo Gentiloni, Gianfranco Ravasi, Giuliano Amato.