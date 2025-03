Il fenomeno Alex Warren da senzatetto a star mondiale della musica

Milano, 6 mar. (askanews) - Dal dormire in macchina alla celebrità sui social media e alla conquista del mondo della musica: il ventunenne Alex Warren ha una storia di successo fenomenale, è tra le celebrità della Gen Z più seguite su YouTube, Instagram e TikTok.

"Oh mio Dio. Mi sembra che tutta la mia storia sembri una favola. Molte persone pensano che me la sia inventata. Ho incontrato mia moglie su Internet e lei è volata dalle Hawaii per vivere con me in macchina perché non avevo una casa e ora siamo sposati", racconta il musicista che ha iniziato la sua carriera con l'umorismo e i video di acrobazie sullo skateboard.

"Penso che ora sia tutto. La relazione tra musica e social è cruciale, oggi non ne puoi fare a meno, ho condiviso cose brutte delle mia vita ma che hanno avuto esito positivo e questo credo sia utile per la gente", spiega Alex che ha oltre 12 milioni di ascoltatori mensili su Spotify.

Conosciuto per le sue melodie pop vulnerabili, la voce appassionata e la franchezza dei testi, Warren ha conquistato i fan con una serie di singoli profondamente personali. Al Forum di Milano ha ottenuto un enorme successo.

"Non lo so. Anche io mi sono chiesto il perché del mio successo, onestamente. Ogni volta che la gente si presenta ai miei concerti me lo chiedo. Il mio è un lavoro divertente, nei miei live metto tutto il mio cuore e la mia vita, penso che sia davvero bello" conclude Warren.