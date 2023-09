Il Difensore civico nel mondo, a Roma la conferenza internazionale

Roma, 15 set. (askanews) - Promuovere i diritti del cittadino; comunicare e informare su cosa è la difesa civica in Italia; fare rete e istituire una collaborazione internazionale e uno scambio di buone pratiche sulla difesa civica tra le Regioni italiane e le varie esperienze estere: sono gli obiettivi della conferenza internazionale "Il ruolo dell'Ombudsman nel mondo: tra realtà e possibilità", che riunirà a Roma, i prossimi 21 e 22 settembre, nell'aula dei Gruppi parlamentari della Camera dei Deputati, difensori civici, mediatori, rappresentanti delle commissioni per i diritti umani, avvocati e giuristi provenienti da tutto il mondo.

Francesco Rocca, Presidente della Regione Lazio: "Avere questa opportunità di scambio è fondamentale proprio per conoscere le buone prassi e migliorare questo ruolo. Il ruolo del difensore civico è anche uno stimolo, non soltanto la risposta alle istanze che arrivano dai cittadini, ma è uno stimolo per l'amministrazione per fare meglio".

Obiettivo del convegno - organizzato da Regione Lazio e dal Coordinamento della Conferenza nazionale dei Difensori civici delle Regioni e delle Province autonome - è proprio fare il punto sulla funzione del difensore civico, figura di garanzia a tutela del cittadino, mediatore tra questi e la pubblica amministrazione, con uno sguardo all'evoluzione della figura, alla luce dei nuovi sviluppi e problematiche relativi al funzionamento della difesa civica.

Antonello Aurigemma, Presidente del Consiglio regionale del Lazio: "E' un ruolo importantissimo, perchè il difensore civico riesce spesso a colmare quel vuoto che si crea tra istituzioni e cittadini e quindi è un ruolo dove il Consiglio regionale ha puntato molto, ha dato possibilità di avere mezzi e strumenti per provare a dare risposte a quelle persone che non si sentono appagate al meglio per le loro esigenze e i loro problemi. Proviamo a dare risposte a tutti e proviamo a trovare strumenti nuovi e adeguati per poter essere sempre a contatto sempre di più con le persone della nostra regione".

La Conferenza internazionale degli Ombudsman sarà articolata in due giornate, con quattro sessioni: le prime due si svolgeranno il 21 settembre, trattando i temi "L'Ombudsman, ponte tra i cittadini e le autorità locali" e "Trasformazioni digitali"; la terza e la quarta sessione si svolgeranno invece il giorno successivo, su "I diritti umani nelle crisi globali" e "Il diritto alla salute".

Marino Fardelli, Difensore civico Regione Lazio e presidente Coordinamento nazionale Difensori civici: "L'iniziativa è quella di rendere la difesa civica a portata di tutti, a portata dei cittadini, in ambito non solo nazionale ma internazionale. "Questo vuole essere un momento per permettere, conoscere e informare i cittadini sull'utilità di un servizio gratuito a beneficio e per risolvere un problema che hanno con la pubblica amministrazione, per un problema di garanzia dei diritti".

A novembre, inoltre, partirà nelle scuole del Lazio l'iniziativa della Regione con la presenza del difensore civico nelle ore di Educazione civica, per ragionare con gli studenti sul ruolo di questa funzione.